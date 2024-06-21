Врач Кутушов: злоупотребление водкой может спровоцировать депрессию

Алкоголь нарушает нервную систему человека. Так, чрезмерное употребление водки грозит развитием депрессивных состояний, рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также злоупотребление алкоголем приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Кроме того, спиртное повышает кровяное давление, что увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта.

В целом водка является депрессантом, поскольку повышает стресс и тревожность, сообщил сайт MK.Ru.

Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте