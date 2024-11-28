Врач Кутушов указал на рост заболеваемости психическими расстройствами среди молодых людей

Токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, каким недугам подвержено поколение Z. Так, молодые люди стали чаще жаловаться на лишний вес и боли в спине, отметил эксперт в беседе с сайтом « Мир 24 ».

Кроме того, специалист указал на рост заболеваемости психическими расстройствами среди молодежи. Депрессия и тревожность обычно являются следствием стресса, связанного с работой, учебой и социальными отношениями. Немаловажную роль играет и информационная перегрузка, пояснил медик.

«Доступность информации в интернете, с одной стороны, позволяет молодым людям быть в курсе проблем со здоровьем, но с другой, может приводить к излишней тревожности и самодиагностике, усугубляя психологическое состояние», — заявил Кутушов.

По его словам, негативное влияние оказывает и экологическая обстановка. Загрязнение воздуха, пищи и воды отрицательно воздействует на иммунную систему.