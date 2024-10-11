Врач Кутушов рассказал, что людям с повышенным холестирином лучше воздержаться от белого риса

Рис — одно из древнейших зерновых культур, который является основным продуктом питания для более чем половины населения планеты. Он бывает разным: длиннозерным, круглозерным, а также различается по способу обработки на белый, коричневый и дикий. О преимуществах и недостатках риса «Известиям» рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Этот продукт является отличным источником углеводов, обеспечивающих организм энергией. Рис не содержит глютен, что делает его подходящим для людей с целиакией или непереносимостью этого вещества.

Однако врач предупредил, что рис — это высококрахмалистый продукт, и его следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса. В некоторых видах, особенно белом, может накапливаться арсенат — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Людям с аллергиями стоит проявлять осторожность, поскольку возможны специфические реакции. Кроме того, те, кто имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, должны ограничивать потребление риса, так как он может способствовать повышению уровня холестерина в крови.