Врач Кутина: в отопительный сезон важно пользоваться увлажняющими кремами

В зимний период рекомендуется регулярно пользоваться увлажняющими кремами, чтобы поддерживать естественный барьер кожи. Советами по правильному использованию уходовых средств поделилась дерматовенеролог Анна Кутина в разговоре с «Известиями».
Специалист посоветовала перед нанесением увлажняющего крема очистить кожу и слегка промокнуть ее, избегая растирания. Затем на чуть влажную кожу наносится крем по массажным линиям. Можно предварительно использовать тоник и/или сыворотку.
Выбор типа увлажняющего средства зависит от типа кожи: для нормальной подойдет крем на водной основе, для сухой – на масляной, а для жирной – гель или флюид. Зимой предпочтительны более плотные структуры, летом – легкие, добавила Кутина.
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