Врач Кутина рассказала, что атопический дерматит часто связан с генетической предрасположенностью

Атопический дерматит (АтД) — хроническое заболевание кожи, которое может существенно снизить качество жизни. Дерматовенеролог сети клиник «Семейная» Анна Кутина рассказала «Вечерней Москве» , что АтД имеет сложные иммунные механизмы и часто связан с генетической предрасположенностью и нарушением барьерной функции кожи.

Врач отмечает, что подходы к диагностике и лечению АтД за последние десятилетия изменились.

«Диагноз „атопический дерматит“ устанавливается на основании клинической картины. Лабораторные показатели, то есть показатели крови, могут быть без изменений даже при выраженной клинической картине», — цитирует доктора газета «Петербургский дневник».

Для постановки диагноза доктор оценивает ряд критериев. Среди обязательных — зуд, типичная морфология и локализация высыпаний, хроническое рецидивирующее течение, наличие атопии у пациента или его родственников. Дополнительные критерии включают белый дермографизм, складки на шее, кератоз, хейлит, темные круги под глазами и сезонность обострений.

Современные методы лечения АтД делятся на базисную и противовоспалительную терапию. Базисная терапия включает использование эмолентов, правильное купание и увлажнение воздуха в помещении. При обострениях применяется противовоспалительная терапия.