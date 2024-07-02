Врач Кутина посоветовала не бороться с пигментацией летом, чтобы не усугубить ситуацию

Летом кожа подвергается постоянному агрессивному воздействию солнечных лучей, поэтому борьбу с пигментацией лучше отложить на более прохладное время. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог Анна Кутина.

По ее словам, чаще всего пигментация проявляется из-за ультрафиолетового излучения, изменения гормонального фона, приема ряда антибиотиков. Кроме того, она может возникнуть из-за повреждения кожи.

«Основная работа с гиперпигментацией начинается в осенне-зимний период, когда нет активного солнца. Борьба с пигментацией — это всегда комплексный подход, в котором используются как косметологические процедуры, так и правильно подобранный ежедневный домашний уход», — подчеркнула врач.

Она добавила, что лучше предотващать пигментацию, а не бороться с ней. Для этого нужно использовать защитные крема и избегать нахождения под агрессивными лучами солнца.