Врач Кутина посоветовала начинать работать с сосудистыми звездочками на коже осенью

С наступлением осени в косметологическом кабинете часто звучат просьбы о помощи с сухостью кожи или пигментными пятнами после отдыха на море. Анна Кутина, дерматовенеролог сети клиник «Семейная», поделилась с «Газетой.Ru» , какие процедуры помогут поддержать кожу в этот период.

По ее словам, биоревитализация — главный осенний уход, использующий гиалуроновую кислоту для увлажнения кожи в отопительный сезон. Процедура подходит для разных возрастов и рекомендуется в виде курса. Также фототерапия помогает при розацеа и выравнивает тон кожи, требуя индивидуального подхода и курса из 2-4 процедур с интервалом в 3-4 недели.

Кутина также отметила лазерную шлифовку CO2, которая устраняет морщины и пигментацию, основывается на микроточечном воздействии тепла и требует последующего использования средств с защитой от солнца. Не стоит забывать и про пилинги, как поверхностные, так и срединные, которые эффективно освежают кожу и уменьшают неровности.

Наконец, осень — лучший период для удаления сосудистых звездочек; результаты видны сразу, но может потребоваться несколько сеансов для достижения максимального эффекта. Важно следовать рекомендациям после процедур для сохранения результатов, добавила врач.