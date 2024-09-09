Врач Кутина назвала ограничение активного нахождения на солнце методом профилактики кератоза

Возникновение кератоза, который проявляется ощущением неровности и шероховатости на поверхности кожи, можно предотвратить, ограничивая активное нахождение на солнце. Об этом рассказала дерматовенеролог Анна Кутина в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, причинами болезни могут являться генетическая предрасположенность, ультрафиолетовое излучение, иммуносупрессия. Удаление всех новообразований не поможет остановить появление новых.
Так, например, вылечить фолликулярный кератоз раз и навсегда не получится. В таких случаях необходимо ежедневное увлажнение кожи средствами с салициловой или молочной кислотой, отметила Кутина.
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