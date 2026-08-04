Врач Кутателадзе предупредила о рисках дыхания ртом

Носовое дыхание очищает воздух от пыли и аллергенов, согревает и увлажняет его перед поступлением в дыхательные пути. При постоянном дыхании ртом этот защитный механизм не работает, объяснила Кутателадзе.

Врач сообщила, что пересыхание слизистых вызывает жажду по ночам, першение и боль в горле. Защитная функция слюны снижается, поэтому чаще возникают воспаления глотки и неприятный запах изо рта.

Кутателадзе добавила, что хроническое нарушение носового дыхания связано с храпом, плохим сном и утренней усталостью. Днем у человека могут появиться сонливость, головные боли и сложности с концентрацией.

«Постоянное дыхание через рот — это не самостоятельное заболевание, а сигнал о том, что нос по какой-то причине не выполняет свою функцию. Это могут быть искривление носовой перегородки, хронический ринит, аллергия, полипы или увеличение носовых раковин. Поэтому важно лечить не сам симптом, а его причину», — сказала врач.

Она посоветовала обратиться к специалисту, если проблема сохраняется неделями или месяцами, сопровождается заложенностью, снижением обоняния либо зависимостью от сосудосуживающих капель.