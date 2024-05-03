Врач Кусков посоветовал покупать солнцезащитные очки с черными или коричневыми линзами | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:33 Врач Кусков посоветовал покупать солнцезащитные очки с черными или коричневыми линзами

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Офтальмолог Александр Кусков рассказал, какие критерии необходимо учитывать при покупке солнцезащитных очков. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Врач посоветовал приобретать прибор с черными или коричневыми линзами. Такие элементы лучше остальных оберегают глаза от яркого света.

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По словам специалиста, также стоит обращать внимание на маркировку изделия. Лучший вариант — отметка UV400, или high UV protection, добавил сайт kp.ru.