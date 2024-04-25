Врач Кусков посоветовал не пренебрегать солнцезащитными очками | 360°

25 апреля 2024, 13:30
Врач Кусков посоветовал не пренебрегать солнцезащитными очками
Офтальмолог Александр Кусков призвал носить защитные очки в солнечную погоду. Отказ в данном случае может обернуться серьезными последствиями, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, ультрафиолет представляет опасность для эпителия роговицы, сетчатки и хрусталика. Последний притягивает к себе свет, если глаза не прикрыты специальным оптическим прибором, добавил сайт kp.ru.
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Врач пояснил, что ожоги, вызванные интенсивным излучением, способны стать причиной слепоты. На начальных стадиях у человека появляется ощущение пелены перед глазами.
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