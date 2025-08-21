Врач Кусевич предупредила о риске развития артрита из-за ЗППП

Проблемы с суставами часто проявляются уже на поздних стадиях, когда неприятные симптомы становятся ощутимыми. В беседе с сайтом KP.RU ревматолог Дарья Кусевич объяснила, что многие факторы современного образа жизни способствуют такому состоянию.

По словам врача, сидячая работа приводит к снижению подвижности суставов и потере их эластичности. Чтобы избежать проблем, важно делать перерывы каждые 45 минут и выполнять разминку.

Как пояснила медик, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, могут вызвать артрит. Важно хранить верность партнеру или использовать защиту, а также вовремя сдавать анализы.

«Нелеченый гонорейный артрит может приводить к гнойному воспалению в суставе и расплавлению костной ткани — это очень тяжелое повреждение», — предупредила специалист.

Она также обратила внимание на проблему лишнего веса, который создает повышенную нагрузку на суставы, что может привести к дефектам хряща. Снижение веса на 10% может значительно уменьшить боль в крупных суставах.