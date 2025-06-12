Врач Курушина призвала не использовать эфирные масла для лечения насморка

Насморк – распространенное заболевание, которое часто лечат самыми разными способами. Люди используют не только аптечные препараты, но и народные методы: от ванночек с горчицей до закапывания носа соком лука. Нижегородский врач-оториноларинголог Регина Курушина рассказала, как избавиться от ринита без вреда для здоровья и что делать тем, кто не может обойтись без назальных капель. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Насморк – это симптом заболевания, реакция организма на попадание вируса, бактерии, аллергена или пыли на слизистую человека. Чтобы защититься, организм включает воспаление, отек, выделяет слизь, пытаясь «смыть» с себя чужеродные бактерии.

По словам Регины Курушиной, многие нижегородцы используют средства, которые могут ухудшить ситуацию. Она перечислила средства, которые не стоит использовать для лечения насморка.

Эфирные масла. Они затрудняют движение ресничек на слизистой носа, что может привести к инфицированию и появлению липоидной пневмонии – воспалению легких из-за вдыхания и накопления веществ, содержащих большое количество жира.

Антисептики. Они не действуют на вирусы и убивают полезную микрофлору. Кроме того, такие средства сушат слизистую носа, что приводит к появлению трещин, сухости и кровоточивости.

Иммуномодуляторы. Нет доказательств того, что они помогают вылечиться от насморка.

«Иммунитет — это не кнопка, которую можно включить. Он работает самостоятельно, и никакие препараты не помогут ускорить эффект выздоровления», — уточнила Регина Курушина.

Антибактериальные спреи и антибиотики для носа. Они тормозят реснички в слизистой и убивают их. Назальные антибиотики считаются «пустышками».