Врач Кургинян отнес плоскостопие к основным причинам варикоза

Сердечно-сосудистый хирург и член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил основные причины варикоза.

По словам врача, к варикозной болезни вен приводят статические нарушения стопы, такие как вальгусная деформация и плоскостопие.

«На втором месте — длительное вынужденное пребывание на ногах, сидячая или стоячая работа. На третьем месте — наследственность», — отметид медик.

Кургинян также предупредил о возможном риске осложнений сосудистых заболеваний из-за тренировок в спортзале и рекомендовал проверить состояние вен перед началом физических упражнений.