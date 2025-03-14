Главный врач клиники «Клазко» Оксана Курдес в беседе с «Газетой.Ru» поделилась информацией о термолифтинге Oligio — одной из самых эффективных и безопасных аппаратных методик омоложения.

По словам экспертов, процедура позволяет сократить носогубные складки, устранить рубцы и растяжки.

Курдес рекомендует данную процедуру женщинам, заметившим потерю упругости кожи, изменение контуров лица и появление первых признаков старения, но еще не готовым к хирургическому вмешательству. Термолифтинг применяется не только для лица, но и для зон декольте и шеи. Эффект от процедуры сохраняется до трех лет, написал сайт sibdepo.ru.