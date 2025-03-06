Врач Курачинова: выявить глаукому на ранних стадиях почти невозможно

Главный врач клиники World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала «Известиям» о рисках, связанных с глаукомой — хронической патологией, характеризующейся повышенным внутриглазным давлением, оптической нейропатией и нарушением зрения.

Врач подчеркнула, что главная опасность заключается в отсутствии явных симптомов на начальных этапах, когда повреждение зрительного нерва уже становится необратимым.

Ранее считалось, что глаукома поражает преимущественно людей старше 60 лет, однако Курачинова опровергла этот миф, отметив, что болезнь все чаще диагностируется у молодежи и даже подростков. Основные причины глаукомы включают генетическую предрасположенность, повышенное внутриглазное давление, сосудистые проблемы и стресс.

Самостоятельно выявить глаукому на ранних стадиях почти невозможно. Тем не менее, врач рекомендовала обратить внимание на такие симптомы, как появление радужных кругов вокруг источников света, временное ухудшение четкости зрения, снижение остроты зрения в условиях недостаточной освещенности и головные боли.