Врач Курачинова развеяла миф, что косоглазие появляется от нервов

Косоглазие, или страбизм, представляет собой состояние, которое может возникать не только у детей, но и у взрослых. О данном заболевании и мифах, связанных с ним, рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург и главный врач цифровой глазной клиники World Vision Зарина Курачинова, передала «Вечерняя Москва».

Она отметила, что косоглазие не вызвано нервным напряжением или стрессом. Это состояние развивается из-за нарушения координации глазных мышц, что приводит к несогласованной работе глаз. Основные причины косоглазия могут включать: врожденные дефекты строения органов зрения или прогрессирующие аномалии рефракции.

Кроме того, могут сказаться травмы глаза или головы или нарушения в функционировании нервной системы, а стресс может лишь ухудшать проявления страбизма, но не является его основным источником, добавила Курачинова.