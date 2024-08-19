Врач Курачинова предупредила, что катаракта чаще развивается у диабетиков и людей старше 50 лет

Катаракта — это состояние, сопровождающееся частичным или полным помутнением хрусталика глаза. Как сообщила офтальмолог Зарина Курачинова NEWS.ru , это заболевание чаще всего встречается у людей старше 50 лет и у пациентов с эндокринными расстройствами, такими как сахарный диабет.

После достижения 45-летнего возраста риск возникновения различных заболеваний глаз значительно возрастает. Регулярные ежегодные проверки зрения помогают обнаружить проблемы на ранних стадиях, когда их легче лечить. Это позволяет сохранить зрение и избежать серьезных осложнений, — отметила специалист.

Курачинова выделила несколько факторов риска, включая предрасположенность к другим офтальмологическим заболеваниям и высокую степень близорукости. По ее словам, курильщики и люди, принимающие стероиды, также могут развить катаракту. Кроме того, данное заболевание может возникнуть из-за механического или химического воздействия на глаза.