Врач Курачинова: без лечения глаукома грозит полной слепотой

Глаукома, при которой повышенное внутриглазное давление повреждает зрительный нерв, без лечения может привести к полной слепоте. Об этом рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, болезнь развивается либо медленно, либо остро и сопровождается сильными болями и тошнотой. При глаукоме нужно постоянное медицинское наблюдение, в противном случае возможна внезапная потеря зрения.
Главное различие глаукомы и катаракты заключается в методике лечения. Во втором случае будет эффективно хирургическое вмешательство, отметила врач.
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