Врач Курачинова: без лечения глаукома грозит полной слепотой

Глаукома, при которой повышенное внутриглазное давление повреждает зрительный нерв, без лечения может привести к полной слепоте. Об этом рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, болезнь развивается либо медленно, либо остро и сопровождается сильными болями и тошнотой. При глаукоме нужно постоянное медицинское наблюдение, в противном случае возможна внезапная потеря зрения.

Главное различие глаукомы и катаракты заключается в методике лечения. Во втором случае будет эффективно хирургическое вмешательство, отметила врач.