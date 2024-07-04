Врач Купцова рассказала, что людям, страдающим аллергией, следует выращивать дома плющ и фикус

То же самое можно сказать и о фикусе Бенджамина. Он активно насыщает воздух кислородом и поглощает токсины, написал сайт kp.ru.

Тем, кто часто сталкивается со стрессами, хорошо иметь такое хобби, как выращивание цветов. Купцова пояснила, что цветы и зелень благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние человека и успокаивают его нервную систему.