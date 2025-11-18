Врач Купряшов рассказал, что возрастные изменения сосудов повышают риск инфаркта и инсульта

Старение организма сопровождается негативными изменениями в сердечно-сосудистой системе, такими как снижение эластичности сосудов, развитие атеросклероза и ухудшение микроциркуляции. Об этом предупредил заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева Алексей Купряшов в беседе с «Газетой.Ru» .

Эти изменения приводят к повышению риска инфарктов и инсультов в пожилом возрасте. Врач подчеркнул важность физической активности, контроля уровня холестерина и регулярного медицинского наблюдения для профилактики серьезных осложнений.

Купряшов отметил, что здоровые привычки, включая правильное питание и отказ от курения, способны существенно уменьшить негативное влияние возраста на состояние сосудов.