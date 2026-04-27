Врач Купряшов предупредил о риске гормонального дисбаланса при слишком интенсивных тренировках

Некоторые спортсмены-любители при снижении результатов на тренировках списывают все на усталость и увеличивают нагрузку. Сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов в беседе с Life.ru подчеркнул, что причина может быть глубже — в состоянии кровеносной системы.

По словам специалиста, интенсивные физические нагрузки не только расходуют калории, но и вызывают микротравмы мышц и сосудов, а также требуют много ресурсов организма. Исследования показывают: при значительных нагрузках у спортсменов снижается насыщенность организма железом, медью, цинком и витаминами, особенно Е и В2, которые важны для превращения пищи в энергию. Без них человек чувствует усталость даже при правильном питании и достаточном количестве сна.

Кроме того, Купряшов отметил, что перетренированность часто сопровождается гормональным дисбалансом. В результате чрезмерных нагрузок может отклоняться от нормы уровень кортизола, тестостерона, дофамина. Нарушение гормонального баланса может привести к серьезным проблемам в работе всех органов и систем.