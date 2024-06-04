Врач Куприна рекомендовала начинать купальный сезон при температуре воды не ниже 18 градусов

Несмотря на стоящую жару, не стоит раньше времени торопиться открыть купальный сезон. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-терапевт Светлана Куприна.

По ее словам, чтобы купаться в открытых водоемах, нужно подождать, пока температура воды прогреется до +18 градусов. Воздух при этом должен был не прохладнее +22 градусов.

Как добавили «Известия», взрослым нужно ограничиваться 15 минутами нахождения в воде. Для детей это время должно быть значительно меньше, не более трех минут.

Увеличивать продолжительность купания в водоемах можно, когда вода в нем прогреется до +24 градусов. Тогда купаться можно до 40 минут.