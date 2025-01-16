Врач Куприна: переохлаждение рук опасно при сердечно-сосудистых заболеваниях

Хотя перчатки могут показаться необязательным элементом зимнего гардероба, их отсутствие в некоторых случаях приводит к серьезным последствиям. Врач-терапевт и врач ультразвуковой диагностики сети лабораторий ИНВИТРО Светлана Куприна рассказала « Известиям » о рисках, связанных с отсутствием защиты рук в холодное время года.

По словам медика, прогулка без перчаток способна обернуться обморожением и потерей чувствительности пальцев.

«Кроме того, могут обостриться хронические заболевания, такие как артрит, нарушиться микроциркуляция крови, повыситься вероятность развития синдрома Рейно (спазмы сосудов) и снизиться местный иммунитет», — добавила эксперт.

Терапевт подчеркнула, что особую опасность переохлаждение конечностей представляет для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, суставными патологиями, сахарным диабетом и нарушениями периферического кровообращения.