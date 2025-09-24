Врач Кунафина сообщила, что мышечная боль может указывать на заражение сифилисом

Кунафина отметила, что сифилис развивается постепенно, проходя несколько стадий, каждая из которых имеет свои проявления. Симптомы могут то исчезать, то возвращаться. Усталость, повышенная температура, головные и мышечные боли могут появляться при вторичной стадии и оставаться без внимания.

Первичные признаки сифилиса начинают проявляться спустя три-шесть недель после инфицирования. Среди них выделяется твердый шанкр — безболезненная язва, возникающая в месте проникновения патогена, будь то половые органы, ротовая полость или кожа. Гинеколог подчеркнула, что этот узелок и язва могут исчезнуть независимо от лечения, что может ввести в заблуждение и создать иллюзию выздоровления.