Врач Кунафина назвала шелушение кожи между пальцами признаком кандидоза

Акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Рафиса Кунафина сообщила NEWS.ru , что шелушение кожи между пальцами может быть признаком кандидоза кожи.

По словам Кунафиной, кандидоз — это инфекционное заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибами рода Candida. Оно может проявляться воспалением, трещинами, зудом и шелушением, особенно в межпальцевых и кожных складках.

Рост микроорганизмов контролируют иммунная система и полезные микробы. Грибки рода Candida начинают активно размножаться из-за ослабления иммунитета, гормональных изменений или приема антибиотиков.

Симптомы заболевания зависят от места поражения. Урогенитальный кандидоз сопровождается зудом, жжением, отечностью и покраснением слизистых оболочек, а также дискомфортом при мочеиспускании и половом акте. Орофарингеальный кандидоз проявляется белым налетом на слизистых ротовой полости и языка, подчеркнула доктор.