Врач Кулова предупредила, что в некоторые страны Африки могут не впустить без прививки от желтой лихорадки

Инфекционист и аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова рассказала о важных вакцинах, которые могут понадобиться для путешествия в некоторые страны. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, для посещения ряда государств Африки и Южной Америки может потребоваться вакцинация от желтой лихорадки. Прививку следует сделать не позднее чем за 10 дней до поездки, чтобы выработался пожизненный иммунитет.

Как пояснила медик, при поездке в страны Азии, Африки и Индии рекомендуется вакцинация от брюшного тифа. Кроме того, для посещения Африки, Азии и некоторых стран Южной Америки нужна вакцинация от гепатита А. Вакцинация от менингококковой инфекции обязательна при въезде в ОАЭ, Саудовскую Аравию и некоторые страны Африки.