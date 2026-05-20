Врач Кулова предостерегла от употребления ледяных напитков в жару

Аллерголог-иммунолог и нутрициолог Екатерина Кулова в беседе с «Абзацем» предостерегла от распространенной ошибки во время аномальной жары — употребления ледяных напитков.

По словам врача, такой способ охлаждения может оказаться не только бесполезным, но и опасным, поскольку существует риск усиления обезвоживания и возникновения проблем с сердцем и нервной системой.

«Также не рекомендуются резкие погружения в ледяную воду. Ведь контраст температуры вызывает дополнительный стресс для сосудов и сердца, что приводит к остановке сердца», — заявила Кулова.

Врач предложила более безопасные методы охлаждения: употребление теплых или комнатной температуры напитков, ношение закрытой, но дышащей одежды, избегание резких перепадов температуры и использование проверенных средств охлаждения.