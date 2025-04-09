Врач Куликова рассказала, что ночные линзы улучшают зрение

Очки — безусловный тренд офисного и делового стиля, но помеха для спортсменов. Многие выбирают мягкие контактные линзы, однако в некоторых ситуациях они тоже неудобны. Врач-офтальмолог Ирина Куликова в беседе с «ТСН24» рассказала о ночных линзах и пояснила, можно ли их использовать детям.

По словам офтальмолога, ночные линзы — это жесткие газопроницаемые линзы. Их надевают на ночь, чтобы изменить форму роговицы и хорошо видеть днем. Эффект от линз полностью обратим.

«При близорукости и астигматизме форма глаза изменена, а ночные линзы на время компенсируют эти изменения. Слезная пленка под линзой мягко воздействует на роговицу и корректирует ее форму — проснувшись и сняв линзы, вы видите хорошо», — объясняет Куликова.

Врач отмечает, что такие линзы помогают замедлить ухудшение зрения. Прогрессирование близорукости снижается в 80% случаев. Кроме того, носить ночные линзы могут как дети с шести лет, так и взрослые. Еще одно преимущество таких линз — они не вызывают кислородного голодания.

Подбор ночных линз занимает несколько визитов к врачу. Сначала офтальмолог проводит осмотр и выявляет противопоказания. Затем определяет параметры линзы с помощью кератометрии. Если параметры индивидуальны, линзы изготавливаются специально для пациента.