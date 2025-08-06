Врач Куликова назвала нарушение обмена веществ результатом отсутствия жиров в рационе

В последние десятилетия все популярнее становятся низкожировые диеты. Однако такой подход может иметь серьезные последствия для здоровья, предупредила педиатр и нутрициолог Мария Куликова в беседе с « Известиями ».

Как пояснила врач, жиры — это один из ключевых макронутриентов. Они выполняют множество важных функций.

«Например, энергетическая — жиры являются концентрированным источником энергии, предоставляя девять калорий на грамм. Структурная — они играют важную роль в формировании клеточных мембран и необходимы для нормальной работы клеток», — отметила эксперт.

По ее словам, полный отказ от соответствующих продуктов может привести к нарушению обмена веществ, кожным заболеваниям, облысению, снижению иммунитета и гормональным расстройствам.