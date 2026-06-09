Врач Кульгавчук рассказал, что хроническая усталость может быть симптомом различных заболеваний

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал RT , что хроническая усталость может быть симптомом различных заболеваний. Важно отличать обычное утомление от синдрома хронической усталости, который является серьезным состоянием.

Кульгавчук объяснил, что в психотерапевтической практике внимание уделяется стойкому истощению, длящемуся более шести месяцев и не проходящему после отдыха. Среди ключевых признаков он выделил физические (постоянная «разбитость», мышечная слабость), когнитивные («туман в голове», замедление мышления) и эмоциональные (апатия, раздражительность).

«Важный критерий — постнагрузочное недомогание: после небольшой физической, умственной или эмоциональной нагрузки наступает резкое ухудшение состояния, которое длится более 24 часов», — отметил эксперт.

Также состояние характеризуется нарушением сна и вегетативными проявлениями: скачками давления, сердцебиениями в покое, субфебрильной температурой.

Медицинскими причинами хронической усталости могут быть эндокринные сбои, дефициты витаминов и минералов, а также скрытые воспаления и инфекции. Кульгавчук подчеркнул, что все они потребуют проверки врачом-терапевтом.