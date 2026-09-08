Врач Кульгавчук назвал регулярный секс маркером благополучия

Президент объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что регулярная сексуальная жизнь может быть индикатором общего благополучия человека.

По его словам, либидо — важный показатель здоровья, и при его нарушениях необходимо провести обследование. Эксперт подчеркнул, что сексуальное здоровье отражает психическое и социальное благополучие человека. Оно связано с биологическими, психологическими и социальными аспектами жизни.

«Если сексуальная жизнь становится реже, то тогда, да, важно проверяться», — отметил сексолог.

Если у человека все в порядке с гормонами, рефлексами, психическим здоровьем и социальной адаптацией, то и в сексуальной жизни у него будет гармония.