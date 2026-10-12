Врач Кульгавчук напомнил, что секс противопоказан людям с неконтролируемой гипертонией

Полный отказ от половой жизни сам по себе не приводит к неизбежным болезням и не считается патологией. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве» .

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук пояснил, что организм адаптируется к отсутствию близости, поэтому при осознанном воздержании сбоя не происходит. Гормональную поддержку можно получать через нежность, объятия и эмоциональный контакт. Эксперт также напомнил, что секс создает кардионагрузку и противопоказан при нестабильной стенокардии, неконтролируемой гипертонии и после недавнего инфаркта.

Акушер-гинеколог Мария Милютина добавила, что угасание половой активности с возрастом естественно. По ее словам, чрезмерно бурная интимная жизнь порой опаснее воздержания из-за риска воспалений.