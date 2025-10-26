Врач Кудрявцева рассказала, что хрупкость сосудов повышает риск носовых кровотечений

Носовые кровотечения могут возникать по разным причинам и не всегда являются серьезной угрозой для здоровья. Однако игнорировать их не стоит, поскольку они могут указывать на проблемы в организме. ЛОР-врач Мария Кудрявцева в интервью Тульской Службе Новостей разъяснила, в каких случаях следует обращаться к врачу.

Как отметила доктор, носовые кровотечения делятся на две категории: травматические и симптоматические. Последние требует углубления в проблему пациента.

«При любом виде кровотечения стоит обратиться к врачу. Экстренная ситуация — это, если есть факт травмы и/или кровотечение не останавливается. Также если была потеря сознания и тошнота», — уточнила Кудрявцева.

По словам эксперта, дефицит определенных витаминов и микроэлементов может повысить хрупкость сосудов, что увеличивает риск носовых кровотечений. Кроме того, повышенное артериальное давление также может вызвать интенсивные и продолжительные носовые кровотечения, подчеркнула врач.