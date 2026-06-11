Врач Кудряшов призвал при купании чередовать кратковременные заходы в воду с согреванием на берегу

Чтобы отдых на море не навредил здоровью, необходимо соблюдать временные рамки. Кандидат медицинских наук Евгений Кудряшов рекомендовал ограничивать непрерывное купание 10–15 минутами. Его слова привел «Вечерний Санкт-Петербург» .

Как отметил доктор, лучшая тактика — чередовать кратковременные заходы в воду с согреванием на берегу, чтобы избежать переохлаждения и спазма сосудов.

Эксперт также напомнил о правилах безопасного загара. Наиболее благоприятное время для солнечных ванн — утро (с 7:00 до 10:00) и вечер (после 16:30). В этот период излучение щадящее.

Находиться под открытым солнцем в пик его активности, с 11:00 до 16:00, не рекомендуется из-за высокого риска перегрева и расширения сосудов мозга.