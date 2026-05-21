Врач Кудряшов посоветовал обращаться к психиатру при суицидальных мыслях и нарушениях сна

По словам медика, психиатр — это врач с медицинским образованием, который занимается диагностикой и лечением психических расстройств. Он может назначать лекарства, включая антидепрессанты и транквилизаторы, а также направлять пациента на обследования. При резких перепадах настроения, суицидальных мыслях и нарушениях сна лучше обращаться именно к этому специалисту.

В отличие от психиатра, психолог не имеет медицинского образования и не является врачом. Его задача — помогать людям справляться с жизненными трудностями, стрессом, неуверенностью в себе, а также решать проблемы в общении и адаптироваться к переменам, добавило Ura.ru.