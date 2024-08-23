Врач Кудисова: ВИЧ и ВПЧ способны выживать вне организма

Гинеколог Анастасия Кудисова рассказала, можно ли заразиться венерическими инфекциями в быту. Многое зависит от конкретного возбудителя, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, вирусные, к которым относятся ВИЧ, ВПЧ, гепатит В и C, а также вирус простого герпеса, способны выживать вне организма в течение определенного времени. Так, они могут передаваться во время незащищенного полового акта, через совместное использование иглы, во время беременности и кормления грудью.

А вот паразитарными инфекциями, например вшами и чесоточными клещами, есть вероятность заразиться при контакте с грязными вещами, добавила медик.