Врач Кудинов указал на связь поверхностного сна со стрессом и возрастными изменениями

С возрастом сон часто становится более поверхностным . Причины объяснил сомнолог Павел Кудинов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, с годами меняется сама структура сна: уменьшается доля глубоких фаз, которые отвечают за восстановление организма. На качество ночного отдыха также влияют накопленный стресс, тревожность и хронические заболевания. Это приводит к частым пробуждениям и ощущению неглубокого, прерывистого сна.

Кудинов отметил, что одной из причин ухудшения сна у пожилых людей может быть стремление спать дольше, чем реально требуется организму. Продолжительность сна во многом определяется генетически, и его избыток может снижать эффективность отдыха, добавила «Пенза-пресс».