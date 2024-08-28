Врач Кудинов развеял миф о пользе сна на твердой поверхности

Некоторые считают, что современный человек должен продолжать традицию предков и спать на твердых поверхностях. Данное утверждение — миф, заявил сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Тело, напомнил врач, имеет изгибы в шейном, грудном и поясничном отделах.

«Если мы будем спать на жесткой поверхности, то тогда на эти выступающие части тела будут очень сильно давить наш вес и жесткий матрас», — пояснил медик.

По его словам, результатом станет беспокойный сон. С ортопедической точки зрения такой вариант отдыха также является неудачной идеей.