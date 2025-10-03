Врач Кудаев отметил, что игнорирование щелчков челюсти при жевании может привести к хронической боли

Главная причина щелчков при жевании — неправильное расположение суставного диска между головкой нижней челюсти и суставной впадиной. Об этом рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в интервью сайту Ferra.ru .

Как отметил специалист, такое может произойти из-за травмирования челюсти, врожденных аномалий, неправильного прикуса или стресса, который провоцирует скрежетание зубами. Исследования доказывают, что примерно каждый третий человек сталкивался с дисфункцией ВНЧС, которая сопровождается неприятными звуками — щелчками и хрустом.

Если игнорировать эти симптомы, можно столкнуться с хронической болью и ограничением подвижности челюсти, предупредил Кудаев.