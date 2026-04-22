Врач Кубаева предупредила о рисках использования ватных палочек для чистки ушей

Лор-хирург Линда Кубаева предупредила о возможных проблемах со здоровьем из-за чистки ушей ватными палочками. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам врача, неаккуратное использование ватных палочек может вызвать микротравмы кожи слухового прохода, открывая путь для инфекций, включая грибковые. Если возбудитель попадет в поврежденную область, может развиться грибковый отит, который часто переходит в хроническую форму.

Еще одним серьезным последствием медик назвала повреждение барабанной перепонки. При слишком глубоком введении палочки в перепонке может образоваться отверстие. Хотя в некоторых случаях перепонка способна восстановиться сама, риск осложнений остается высоким, добавило ИА НСН.