Врач Крылов: гели для прорезывания зубов на основе растений более безопасные

Детский стоматолог и ортодонт Константин Крылов в беседе с «Газетой.ru» предостерег взрослых об опасности использования гелей с анестезирующими компонентами для облегчения боли при прорезывании зубов у маленьких детей.

Он объяснил, что процесс прорезывания зубов нередко вызывает дискомфорт, повышение температуры и ухудшение общего состояния малыша, а иногда даже симптомы, напоминающие ОРЗ или ОРВИ, написали «Известия».

Крылов подчеркнул, что большинство гелей для прорезывания зубов содержат местные анестетики, но их применение у детей до 2,5 года нежелательно из-за возможных побочных эффектов. В качестве альтернативы врач рекомендовал использовать гели на основе экстрактов лекарственных растений, которые считаются более безопасными.