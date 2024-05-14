Врач Кружалов: повышенная сонливость может указывать на проблемы с щитовидной железой | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 16:50 Врач Кружалов: повышенная сонливость может указывать на проблемы с щитовидной железой

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Невролог Александр Кружалов перечислил недуги, сопровождающиеся повышенной сонливостью. В некоторых случаях симптом указывает на развитие деменции и болезни Альцгеймера, отметил эксперт в беседе с сайтом «Страсти».

Еще одна причина усталости после ночного отдыха — проблемы с щитовидной железой, например гипотиреоз. Данная патология проявляется через общую слабость, замедленность мышления и сонливость, пояснил специалист.

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По его словам, соответствующее состояние также характерно для сахарного диабета и депрессии.