Врач Кружалов: повышенная сонливость может указывать на проблемы с щитовидной железой | 360°

14 мая 2024, 16:50
Врач Кружалов: повышенная сонливость может указывать на проблемы с щитовидной железой
Невролог Александр Кружалов перечислил недуги, сопровождающиеся повышенной сонливостью. В некоторых случаях симптом указывает на развитие деменции и болезни Альцгеймера, отметил эксперт в беседе с сайтом «Страсти».
Еще одна причина усталости после ночного отдыха — проблемы с щитовидной железой, например гипотиреоз. Данная патология проявляется через общую слабость, замедленность мышления и сонливость, пояснил специалист.
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По его словам, соответствующее состояние также характерно для сахарного диабета и депрессии.
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