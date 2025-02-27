Врач Крулев: отрыву тромба может предшествовать отек голени

Тромбоэмболия легочной артерии, возникающая из-за отрыва тромба в венах ног, — довольно распространенное явление. В беседе с « Российской газетой » кардиолог Константин Крулев раскрыл предпосылки этой опасной ситуации.

В качестве примера врач привел случай с 21-летней девушкой, госпитализированной в экстренном порядке после потери сознания. Обморок и посинение лица произошло уже при отрыве тромба.

Однако ранее наблюдались и другие признаки надвигающейся угрозы. В декабре 2024 года у пациентки появилась небольшая отечность левой голени. По словам медика, любое увеличение размера икроножной мышцы, особенно если оно сопровождается затрудненным дыханием, должно стать поводом для срочного обращения за медицинской помощью, добавила «Свободная пресса».