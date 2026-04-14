Врач Круглова сообщила, что правильное питание может предотвратить развитие стресса

После приема пищи активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за спокойствие. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в интервью «Авторадио» .

Она подчеркнула, что стресс — это многофакторное состояние, и изменить эмоциональную реакцию только за счет питания невозможно. Тем не менее, правильное питание может поддержать человека в сложные периоды и предотвратить развитие стресса.

Круглова рекомендовала регулярные приемы пищи без длительных промежутков, чтобы поддерживать уровень энергии. Также важно употреблять продукты, которые насыщают на длительное время: цельнозерновые, высокобелковые и источники растительных жиров.