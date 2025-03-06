Врач Круглова: одного подсчета калорий недостаточно для похудения

Диетолог Наталья Круглова рассказала о главных ошибках худеющих в эфире телеканала « Санкт-Петербург ». В список попали отсутствие системы, использование сомнительных диет и БАДов.

Многие прибегают к подсчету калорий, однако этого недостаточно. Важно учитывать качество этих калорий: наличие питательных веществ, минералов и витаминов. Врач также предложила использовать метод тарелки.

«Половину тарелки в основные приемы пищи мы должны занимать овощами и фруктами в свежем или приготовленном виде, четверть тарелки — цельнозерновыми продуктами, которые будут содержать сложные углеводы и пищевые волокна, и четверть тарелки — белковая еда невысокой жирности — птица, рыба, морепродукты, яйца», — пояснила эксперт.

Круглова также посоветовала отказаться от такого популярного способа, как интервальное голодание. Этот подход может привести к потере мышечной ткани. Необходимо, чтобы снижение веса происходило за счет жировой ткани, напомнила медик.