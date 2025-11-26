Врач Круглик предупредила об обострении хронических кожных заболеваний в холодное время года

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог Екатерина Круглик рассказала «Газете.Ru», что в холодное время года у многих людей могут обостриться хронические кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и атопический дерматит.

По словам специалиста, на состояние кожи негативно влияют снижение температуры, сокращение светового дня и сухой воздух из-за отопления. Эти факторы могут привести к обострениям, особенно если носить одежду из шерсти и синтетики, написал aif.ru.

Для лечения экземы врач рекомендовала использовать топические кортикостероиды и увлажняющие кремы, а также избегать контакта с раздражителями. При псориазе важно исключить стресс для кожи, носить свободную одежду и применять топические стероиды. Для борьбы с атопическим дерматитом Екатерина Круглик посоветовала исключить аллергены, использовать ингибиторы кальциневрина и защищать кожный барьер.