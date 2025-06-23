Врач Крючков рассказал, что заразиться анаплазмозом можно от иксодовых клещей

Иксодовые клещи, являющиеся переносчиками анаплазмоза, распространились в Центральной России из-за мягких зим. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, на что следует обратить внимание. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Гранулоцитарный анаплазмоз, по словам эксперта, относится к риккетсиозным заболеваниям, заразиться которыми можно от иксодовых клещей.

Крючков подчеркнул: «Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но и животных, и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции».

Сезон активности клещей в средней полосе России приходится на период с июня по сентябрь. Если человек наблюдает у себя совокупность таких симптомов, как боль в мышцах, высокая температура, недомогание и слабость, тошнота и рвота, а также боль в животе, ему следует обратиться к врачу.

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей более 309,5 тысячи человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы.