Врач Крючков предупредил о риске обострения аутоиммунных заболеваний весной

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном обострении ряда хронических заболеваний весной. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам врача, в первую очередь это касается аутоиммунных и психиатрических заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы.

Специалист подчеркнул, что правильно подобранная терапия, включающая лекарственные препараты, диету и нормализацию режима, может сделать обострения слабо выраженными или полностью их предотвратить. Однако без соответствующего лечения человек становится более уязвимым к колебаниям и рискует столкнуться с ухудшением самочувствия, добавили «Известия».