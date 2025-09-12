Врач Кривцун отметила, что концентрация пыльцы амброзии осенью может быть в 2-3 раза выше, чем весной

Осень — это не только время сбора урожая и подготовки к зиме, но и период, когда многие люди сталкиваются с аллергическими реакциями. Несмотря на то, что традиционно аллергия ассоциируется с весной и летом, когда цветут деревья и травы, осенние месяцы также могут стать источником проблем для аллергиков. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

По данным Института иммунологии ФМБА России, около 17,5-30% населения России страдают от различных видов аллергии, включая сезонные. Осень, как и весна, является одним из пиковых периодов для аллергических реакций.

Одной из основных причин осенней аллергии является пыльца сорных трав, таких как полынь и амброзия. Эти растения активно цветут в конце лета и осенью, особенно в южных регионах России, включая Краснодарский край, Ставрополье, Северный Кавказ и Поволжье. Пыльца этих растений может вызывать ринит, конъюнктивит и другие симптомы аллергии.

Врач аллерголог-иммунолог Олег Кривцун отмечает, что концентрация пыльцы амброзии осенью может быть в два-три раза выше, чем весной, в регионах с умеренным климатом. В России, особенно в южных и центральных районах, амброзия может вызывать аллергические реакции до ноября.